Прокуроры Минюста США требуют от Google принудительной продажи браузера Chrome и компании Android

Требование прокуроров к Google продать их популярный браузер является одним из последних шагов антимонопольных органов Байдена до того, как Трамп примет бразды правления – WP.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минюст США стремится к тому, чтобы суд обязал Google продать самый популярный браузер в мире Chrome в рамках антимонопольного судебного процесса.

«Министерство юстиции США пытается заставить Google продать свой браузер Chrome и внести другие серьезные изменения, чтобы «исправить незаконную поисковую монополию», сообщили прокуроры в суде Вашингтона 21 ноября, установив позиции в знаковом деле до того, как новая администрация Трампа примет собственные решения по этому поводу, как действовать дальше» - отмечает The Washington Post.

Если суд станет на позицию прокуратуры, Google может стать первой крупной технологической компанией, раздробленной в соответствии с федеральным антимонопольным законодательством после AT&T в 1982 году.

«Google должен немедленно и полностью отдать Chrome покупателю, утвержденному истцами по своему усмотрению, в соответствии с условиями, одобренными судом и истцами», — говорится в предложенном окончательном решении Министерства юстиции.

В ответ на поданное прокурорами заявление президент Google по глобальным делам и главный юридический директор Кент Уокер заявил, что предложение Министерства юстиции является «шокирующим» и «беспрецедентным перебором правительства».

Департамент юстиции имел возможность предложить средства правовой защиты, связанные с проблемами по этому делу, сказал он.

«Вместо этого Министерство юстиции решило продвигать радикальный интервенционистский план, который нанесет ущерб американцам и мировому технологическому лидерству Америки», — добавил Уокер.

«Очень широкое предложение Министерства юстиции выходит за рамки решения суда. Это нарушит ряд продуктов Google — даже вне поиска — которые люди любят и находят полезными в своей повседневной жизни», — написал он. Уокер сказал, что в следующем месяце Google представит собственные предложения.

Ранее Окружной суд США округа Колумбия постановил, что «поисковый бизнес Google является незаконной монополией». Далее суд решит, какие меры предпринять против Google, чтобы якобы восстановить конкуренцию на рынке.

Прокуроры Министерства юстиции отметили в заявлении, что они также требуют от суда, чтобы Google прекратил отдавать предпочтение свои собственным услугам в своей популярной мобильной операционной системе Android или заставить также продать Android (Google приобрел компанию, разрабатывавшую Android в 2005 году).

Прокуратура требовала принять длинный список других мер, включая запрет компании платить производителям устройств, таким как Apple, за то, чтобы произвести поиск Google поисковой системой по умолчанию; требовать от Google делиться своим поисковым индексом с конкурентами по низкой цене; и предоставить онлайн-издателям возможность легко отказаться от использования их содержимого Google для обучения моделей ИИ.

В совокупности эти меры стали бы сокрушительным ударом по текущей бизнес-модели Google.

Впрочем, как отмечает WP, перспективы дела осложнились из-за неизбежного перехода в новую администрацию Дональда Трампа. По мнению издания, подход министерства юстиции может измениться под руководством нового генерального прокурора США. Пока, как известно, в США пытаются сопротивляться избранию на должность генерального прокурора, бывшего члена Палаты представителей Мэтта Гетца, номинированного Трампом.

В свою очередь, как отмечает WP, Дональд Трамп сказал главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту, что он считает, что такое раздробление может «уничтожить» Google, отметив, что «Китай боится Google».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что техническим приоритетом его второго срока будет «демонтаж цензурного картеля», который, по его мнению, подавлял консервативные мнения в интернете.

Второе антимонопольное дело Минюста США против Google, которое касается его доминирования на рынке онлайн-рекламы, также продолжается. Решение ожидается в следующем году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп заявил, что назначит Брендана Карра следующим главой Федеральной комиссии по связи (FCC).

Недавно Карр пообещал бороться с тем, что он назвал «цензурным картелем», включая Facebook, Google, Apple и Microsoft. Карр уже направил письмо исполнительному директору Apple Тиму Куку, Марку Цукербергу из Meta, Microsoft и Alphabet, предупредив, что, по его мнению, они неправомерно цензурируют некоторые точки зрения. Он написал, что «американцы пережили беспрецедентный всплеск цензуры» и эти компании «сыграли значительную роль в этом».

Автор: Наталя Мамченко

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