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Мін’юст США хоче через суд зобов’язати Google продати Chrome в рамках антимонопольного судового процесу

12:21, 19 листопада 2024
Міністерство юстиції збирається підштовхнути Google до продажу Chrome, щоб зруйнувати пошукову монополію.
Мін’юст США хоче через суд зобов’язати Google продати Chrome в рамках антимонопольного судового процесу
Джерело фото: alban / Unsplash
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Антимонопольні органи США хочуть, щоб суд зобовʼязав Google продати найпопулярніший браузер у світі Chrome в рамках антимонопольного судового процесу. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними джерел, знайомих із планами, Мін’юст США звернеться до судді, який у серпні постановив, що Google незаконно монополізував ринок пошуку, з проханням вжити заходів, повʼязаних зі штучним інтелектом та операційною системою Android для смартфонів.

Представники антимонопольного відомства, а також штати, що приєдналися до справи, планують у середу, 19 листопада, рекомендувати федеральному судді ввести вимоги щодо ліцензування даних, повідомили джерела.

Якщо суддя прийме ці пропозиції, вони мають потенціал змінити ринок онлайн-пошуку і зростаючу індустрію штучного інтелекту, зазначають у медіа.

Як вказує Bloomberg, володіння найпопулярнішим у світі веб-браузером є ключовим для рекламного бізнесу Google. Компанія може бачити активність зареєстрованих користувачів та використовувати ці дані для більш ефективного таргетування рекламних акцій, які приносять більшу частину її доходу. Google також використовує Chrome для направлення користувачів до свого флагманського продукту ШІ Gemini.

Віце-президент Google з питань регулювання Лі-Енн Малхолланд заявила, що Міністерство юстиції «продовжує просувати радикальний порядок денний, що виходить далеко за межі правових питань у цій справі». Вона додала, що «уряд, що ставить на ваги подібним чином, завдасть шкоди споживачам, розробникам та американському технологічному лідерству саме в той момент, коли це найбільше необхідно».

 За даними служби аналітики веб-трафіку StatCounter, браузер Chrome контролює близько 61% ринку в США.

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