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Хто стане новим Папою Римським — фаворити на престол після смерті Франциска

12:48, 23 квітня 2025
Ватикан готується до білого диму, який може символізувати або повернення до традицій, або продовження реформ.
Хто стане новим Папою Римським — фаворити на престол після смерті Франциска
Фото: vaticannews.va
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Після смерті Папи Римського Франциска світ готується до конклаву, який обере нового главу Католицької церкви.

Очікується, що вибори нового понтифіка розпочнуться через 2–3 тижні після похорону Папи у Сикстинській капелі Ватикану. Теоретично Папою може стати будь-який охрещений католик-чоловік, але останні 700 років обирають лише з-поміж кардиналів.

Видання Politico назвало імена ймовірних кандидатів на папський престол.

Італійське повернення

Італія історично домінувала у Ватикані — 217 з 266 пап були італійцями. Проте останні три понтифіки були не з Італії.

Кардинал П'єтро Паролін (70 років) — держсекретар Ватикану, один із найближчих радників Франциска. Відомий дипломат, налагоджував відносини з Китаєм. Водночас критикується за бюрократичність і брак пастирського досвіду. Дехто вважає його «прихованим» консерватором, інші — «помірним прогресистом».

Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла (60 років) — латинський патріарх Єрусалиму. Має досвід на Близькому Сході, підтримує погляди Франциска на екологію та міжрелігійний діалог. Його молодий вік може стати перепоною, адже кардинали часто уникають обирати Папу на довгий термін.

Кандидати не з Європи

Франциск був першим неєвропейським Папою з VIII століття. Чи продовжиться ця тенденція?

Кардинал Луїс Тагле (67 років, Філіппіни) — близький за поглядами до Франциска, акцентує на соціальній справедливості. Має підтримку серед кардиналів з Азії та Латинської Америки.

Кардинал Пітер Тарксон (76 років, Гана) — був фаворитом ще у 2013 році. Очолював Папську раду справедливості і миру. Його обрання стало б історичним — перший африканський Папа сучасності.

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу (ДР Конго) і кардинал Жайме Спенглер (Бразилія) — впливові голоси від швидкозростаючих католицьких спільнот у країнах, що розвиваються.

Франциск значно змінив географію Колегії кардиналів, зробивши її менш євроцентричною. Це відкриває шлях для представників Азії, Африки та Латинської Америки.

Консервативний табір

Кардинал Реймонд Берк (США) — відкритий критик Франциска, але шанси на обрання має невеликі.

Кардинал Петер Ердо (Угорщина) — більш реалістичний кандидат від традиціоналістів. Має підтримку Віктора Орбана, відстоює європейське бачення Церкви.

Попри те, що більшість виборців призначив Франциск (110 із 138), багато з них — з консервативніших регіонів.

«Шлях до білого диму, що сповістить про обрання нового Папи, буде непростим», — наголошує видання.

Раніше Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського, де він висловив свої останні побажання щодо місця поховання.

Також у Ватикані повідомили, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня. 

 21 квітня помер Папа Римський Франциск у віці 88 років.

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Ватикан

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