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СБУ задержала супружескую пару предателей, которые готовили теракты в Днепре

17:04, 28 апреля 2025
Во время обыска у злоумышленников изъяты самодельные взрывные устройства, замаскированные в термосы и усиленные саморезами.
СБУ задержала супружескую пару предателей, которые готовили теракты в Днепре
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В Днепре СБУ задержала местную супружескую пару, которая по заказу РФ готовила теракты в городе. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Для выполнения задания фигуранты оборудовали на территории областного центра и его окрестностей 6 тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) и гранатами Ф-1.

Враг планировал впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были достать взрывчатку из схронов и использовать ее для подрывов в местах массового скопления людей.

Кроме подготовки тайников, оба предателя по поручению российских спецслужб также «контролировали» выполнение диверсий другой агентурой.

«Так, например, фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, совершенного другими пособниками РФ, которые уже задержаны СБУ. Соответствующий «отчет» агенты отправили куратору в Россию через мессенджер», — сообщили в СБУ.

По данным следствия, задержанными оказались 42-летний контрактник одной из воинских частей, который занимался подрывной деятельностью во время отпусков домой, а также его 24-летняя жена, завербованная врагом через один из Телеграм-каналов.

При обыске у них были изъяты новые СВУ, замаскированные в термосы и усиленные саморезами. Также обнаружены телефоны и SIM-карты, которые они использовали для связи с куратором.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ теракт Днепр

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