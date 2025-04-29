Компенсация за молодежь – как работодателю получить помощь от государства

Более 700 работодателей уже воспользовались государственной программой частичной компенсации зарплаты молодым работникам. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
По условиям программы, компенсацию может получить работодатель, который:
Государство компенсирует 50% минимальной заработной платы каждого нечетного месяца работы работника (то есть в первый, третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый месяцы). В целом возможно получить компенсацию за шесть месяцев.
Подать заявку нужно не позднее чем через два месяца после трудоустройства. Это можно сделать несколькими способами:
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