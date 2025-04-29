Компенсация за молодежь – как работодателю получить помощь от государства

Более 700 работодателей воспользовались государственной программой компенсации зарплат молодежи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более 700 работодателей уже воспользовались государственной программой частичной компенсации зарплаты молодым работникам. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

По условиям программы, компенсацию может получить работодатель, который:

нанимает молодежь до 25 лет со стажем работы до одного года;

или берет на первое рабочее место человека в возрасте до 35 лет;

при условии, что молодой человек зарегистрирован как безработный в центре занятости;

срок трудоустройства должен быть не менее одного года.

Государство компенсирует 50% минимальной заработной платы каждого нечетного месяца работы работника (то есть в первый, третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый месяцы). В целом возможно получить компенсацию за шесть месяцев.

Подать заявку нужно не позднее чем через два месяца после трудоустройства. Это можно сделать несколькими способами:

обратиться в центр занятости по месту осуществления деятельности работодателя;

воспользоваться электронным кабинетом работодателя с помощью электронной подписи;

отправить документы по электронной почте с наложением электронной подписи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.