Более 100 вузов и колледжей ожидает проверка совместно с военными на предмет наличия уклонистов – Государственная служба качества образования

В Государственной службе качества образования сообщили, что совместно с военными и правоохранителями начинают внеплановые проверки в более чем 100 учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Фото: Государственная служба качества образования Украины

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Более 100 учреждений профессионального предвысшего и высшего образования ожидает проверка на предмет наличия лиц, которые путем получения образования уклоняются от мобилизации. Об этом сообщила Государственная служба качества образования.

«Государственная служба качества образования совместно с военными и правоохранительными органами начинает внеплановые проверки в более чем 100 учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Будут изучаться вопросы вступительной кампании и организации образовательного процесса с целью устранения нарушений норм законодательства в условиях правового режима военного положения» – подчеркнули в Службе.

Также там напомнили, что «в предыдущие годы выявлено внесение недостоверной информации, просрочка сроков внесения или отсутствие информации о студентах – мужчинах призывного возраста – в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО), а также нарушения в формировании контингента студентов третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования и осуществления научной работы аспирантами».

Напоминаем, что в июне 2025 года ожидается волна отчислений аспирантов после проверок. Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации. Речь идет о законопроекте 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и студентов.

Кабмин указывает, что за последнее полугодие существенно возросло количество студентов профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования относительно определения возраста студентов профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который предоставляет право на отсрочку во время мобилизации.

Как отмечает правительство, этот законопроект:

сделает невозможным использование образования как способа уклонения от выполнения конституционной обязанности по защите Отечества и усилит правопорядок в учреждениях образования;

педагогические работники с научными степенями получают право на отсрочку от призыва по мобилизации;

уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации;

позволит избежать использования бюджетных средств на удовлетворение судебных исков студентов, обучающихся в непоследовательном порядке, и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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