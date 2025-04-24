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В июне ожидается волна отчислений аспирантов после проверок, – замминистра образования Винницкий

19:03, 24 апреля 2025
Заместитель министра образования Михаил Винницкий подчеркнул, что проверки проводятся для того, чтобы выявить тех, кто использует аспирантуру не по назначению.
В июне ожидается волна отчислений аспирантов после проверок, – замминистра образования Винницкий
Фото: theukrainians.org
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел дополнительные требования для аспирантов из-за попыток мужчин избежать мобилизации.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что некоторых аспирантов, поступивших в 2022 и 2023 годах, будут постепенно отчислять из учебных заведений. Причина — невыполнение учебных или индивидуальных планов. Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

Он отметил, что три тысячи аспирантов уже отчислили.

«Проверки продолжаются. Эти проверки происходят. Сейчас была изменена постановка Кабмина, которая позволила интенсифицировать эти проверки. Сейчас мы это осуществляем, и я думаю, что в июне мы увидим достаточно большое количество отчисленных», — сказал Винницкий.

Чиновник отметил, что немало аспирантов, поступивших в эти годы, сделали это ради получения отсрочки от мобилизации, а не из желания заниматься наукой.

«Цель — не просто отчислить ради отчисления. Цель — выявить тех, кто использует аспирантуру не по назначению и, соответственно, не выполняет все требования, которые должен выполнять. И, к сожалению, наши наблюдения показывают, что довольно большое количество поступивших в 2022 и 2023 годах не дойдут до защиты, и потому необходимо проводить такие действия», — добавил он.

Ранее Кабинет министров Украины ввел новые правила для аспирантов и докторантов: на третьем году обучения они обязательно будут проходить тестирование по украинскому и одному из языков Европейского Союза.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал изменения относительно сдачи зачета по украинскому и иностранному языкам для аспирантов и адъюнктов третьего года обучения.

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