В июне ожидается волна отчислений аспирантов после проверок, – замминистра образования Винницкий

Заместитель министра образования Михаил Винницкий подчеркнул, что проверки проводятся для того, чтобы выявить тех, кто использует аспирантуру не по назначению.

Фото: theukrainians.org

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел дополнительные требования для аспирантов из-за попыток мужчин избежать мобилизации.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что некоторых аспирантов, поступивших в 2022 и 2023 годах, будут постепенно отчислять из учебных заведений. Причина — невыполнение учебных или индивидуальных планов. Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

Он отметил, что три тысячи аспирантов уже отчислили.

«Проверки продолжаются. Эти проверки происходят. Сейчас была изменена постановка Кабмина, которая позволила интенсифицировать эти проверки. Сейчас мы это осуществляем, и я думаю, что в июне мы увидим достаточно большое количество отчисленных», — сказал Винницкий.

Чиновник отметил, что немало аспирантов, поступивших в эти годы, сделали это ради получения отсрочки от мобилизации, а не из желания заниматься наукой.

«Цель — не просто отчислить ради отчисления. Цель — выявить тех, кто использует аспирантуру не по назначению и, соответственно, не выполняет все требования, которые должен выполнять. И, к сожалению, наши наблюдения показывают, что довольно большое количество поступивших в 2022 и 2023 годах не дойдут до защиты, и потому необходимо проводить такие действия», — добавил он.

Ранее Кабинет министров Украины ввел новые правила для аспирантов и докторантов: на третьем году обучения они обязательно будут проходить тестирование по украинскому и одному из языков Европейского Союза.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал изменения относительно сдачи зачета по украинскому и иностранному языкам для аспирантов и адъюнктов третьего года обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.