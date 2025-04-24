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У червні очікується хвиля відрахувань аспірантів після перевірок, – заступник міністра освіти Вінницький

19:03, 24 квітня 2025
Заступник міністра освіти Михайло Вінницький підкреслив, що перевірки проводять для того, що виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням.
У червні очікується хвиля відрахувань аспірантів після перевірок, – заступник міністра освіти Вінницький
Фото: theukrainians.org
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін увів додаткові вимоги для аспірантів через спроби уникнення чоловіками мобілізації.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький повідомив, що деяких аспірантів, які вступили у 2022, 2023 роках, будуть поступово відраховувати із закладів освіти. Причина – не виконання навчальних чи індивідуальних планів. Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE.

Він зазначив, що три тисячі аспірантів вже відрахували. 

«Перевірки тривають. Ці перевірки відбуваються. Зараз була змінена постанова Кабміна, яка дозволила робити інтенсифікацію цих перевірок. Зараз ми це здійснюємо і я думаю в червні місці ми будемо бачити достатньо велику кількість відрахованих», - сказав Вінницький.

Посадовець зауважив, що чимало аспірантів, які вступили у ці роки, зробити це задля отримання відстрочки від мобілізації, а не через бажання займатися наукою.

«Ціль не є відрахувати за для того, щоб відрахувати. Ціль є виділити тих, які використовують аспірантуру не за призначенням і відповідно не виконують ці всі вимоги, які мають виконувати. І, на жаль, наші спостереження показують, що достатньо велика кількість вступників  22 та 23 року не будуть доходити до захисту і тому потрібно проводити такі дії», - додав він.

Раніше Кабінет міністрів України запровадив нові правила для аспірантів та докторантів: на третьому році навчання вони обов’язково проходитимуть тестування з української та однієї з мов Європейського Союзу.

Також ми писали, що Кабмін опублікував зміни щодо складання заліку з української та іноземної мов для аспірантів і ад’юнктів третього року навчання.

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МОН України навчання

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