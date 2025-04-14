Кабмін увів додаткові вимоги для аспірантів через спроби уникнення чоловіками мобілізації

У МОН такий крок пояснюють безпрецедентним сплеском набору 2023 року – бажаючих навчатись в аспірантурі, переважно чоловіків, стало значно більше.

Фото: wunu.edu.ua

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Кабмін все ж ухвалив відповідну постанову щодо зміни правил для аспірантів. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань освіти Юлія Гришина. Щоправда, постанова про внесення змін до порядку підготовки аспірантів і докторантів досі не опублікована.

«У МОН такий крок пояснюють безпрецедентним сплеском набору 2023 року – бажаючих навчатись в аспірантурі, переважно чоловіків, стало значно більше. Проблема справді існує. Дійсно є люди, які користуються такою можливістю, щоб ухилитися від мобілізації. Проблему необхідно вирішувати, питання в методах», зазначила вона.

За її словами, у цьому напрямі достатньо ефективно працюють правоохоронці. Перевірки здійснює також Державна служба якості освіти. За інформацією МОН, у результаті цього було відраховано приблизно три тисячі аспірантів.

«Якщо ми хочемо викорінити проблему – ці заходи контролю повинні бути посилені. Немає проблеми виявити, чи дійсно аспірант системно відвідує заняття, чи пише наукові статті, бере участь у наукових конференціях та чи пише дисертацію.

Винні повинні бути покараними. Доброчесні здобувачі повинні мати можливість займатися дослідженнями», зазначила вона.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін запровадив нові правила для аспірантів та докторантів: на третьому році навчання вони обов’язково проходитимуть тестування з української мови та однієї з мов Європейського Союзу. Тест буде проводитись за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Також вступники зобов'язані будуть складати іспит з іноземної мови, навіть якщо мають міжнародний сертифікат (наприклад, TOEFL, IELTS, Cambridge). Сертифікати більше не дають можливості не складати іспит.

За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, українська мова є обов’язковою для всіх, адже йдеться про майбутніх викладачів, які працюватимуть зі студентами в українських вишах.

Однією з причин запровадження загальнонаціонального іспиту стала ситуація, що склалася у 2023 році. Тоді аспірантура стала популярною серед чоловіків призовного віку — кількість вступників зросла до 18 тисяч, тоді як у попередні роки вона не перевищувала 3–4 тисячі. Значну частину цієї хвилі становили чоловіки віком 25 років і старше.

«Тут потрібна була певна перевірка, що такі люди дійсно є аспірантами, що такі люди дійсно проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, що вони далі пишуть свою дисертацію, що вони проводять дослідження. Для цього заведений цього року буде загальнонаціональний іспит. Він на третьому році навчання. Арифметика показує, що це саме для тих, які вступили в 2023 році. І це буде перевірка знань саме з української мови і з іноземної», — зазначив Винницький.

За його словами, вже за перший рік відрахували близько трьох тисяч аспірантів з цієї хвилі — здебільшого через невиконання індивідуального навчального плану.

Автор: Наталя Мамченко

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