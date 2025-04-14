Кабмин ввел дополнительные требования для аспирантов из-за попыток мужчин избежать мобилизации

В Минобразования такой шаг объясняют беспрецедентным всплеском набора в 2023 году – желающих учиться в аспирантуре, преимущественно мужчин, стало значительно больше.

Фото: wunu.edu.ua

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Кабмин все же принял соответствующее постановление об изменении правил для аспирантов. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Юлия Гришина. Правда, постановление о внесении изменений в порядок подготовки аспирантов и докторантов до сих пор не опубликовано.

«Минобразования объясняет такой шаг беспрецедентным всплеском набора в 2023 году – желающих учиться в аспирантуре, преимущественно мужчин, стало значительно больше. Проблема действительно существует. Действительно есть люди, которые используют эту возможность, чтобы уклониться от мобилизации. Проблему нужно решать, вопрос в методах», – отметила она.

По ее словам, в этом направлении достаточно эффективно работают правоохранительные органы. Проверки также проводит Государственная служба качества образования. По данным Минобразования, в результате этого было отчислено около трех тысяч аспирантов.

«Если мы хотим искоренить проблему – эти меры контроля должны быть усилены. Нет проблемы выявить, действительно ли аспирант систематически посещает занятия, пишет ли научные статьи, участвует ли в научных конференциях и пишет ли диссертацию. Виновные должны быть наказаны. Добросовестные соискатели должны иметь возможность заниматься исследованиями», – подчеркнула она.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел новые правила для аспирантов и докторантов: на третьем году обучения они обязательно будут проходить тестирование по украинскому языку и одному из языков Европейского Союза. Тест будет проводиться по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО). Также поступающие будут обязаны сдавать экзамен по иностранному языку, даже если у них есть международный сертификат (например, TOEFL, IELTS, Cambridge). Сертификаты больше не освобождают от сдачи экзамена.

По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, украинский язык обязателен для всех, поскольку речь идет о будущих преподавателях, которые будут работать со студентами в украинских вузах.

Одной из причин введения общенационального экзамена стала ситуация, сложившаяся в 2023 году. Тогда аспирантура стала популярной среди мужчин призывного возраста – количество поступающих выросло до 18 тысяч, тогда как в предыдущие годы оно не превышало 3–4 тысяч. Значительную часть этой волны составляли мужчины в возрасте 25 лет и старше.

«Здесь нужна была определенная проверка, действительно ли эти люди являются аспирантами, проходят ли они образовательную составляющую в аспирантуре, пишут ли статьи, работают ли над диссертацией, проводят ли исследования. Для этого в этом году будет введен общенациональный экзамен. Он проводится на третьем году обучения. Арифметика показывает, что это именно для тех, кто поступил в 2023 году. И это будет проверка знаний по украинскому языку и иностранному», – отметил Винницкий.

По его словам, за первый год было отчислено около трех тысяч аспирантов из этой волны – в основном из-за невыполнения индивидуального учебного плана.

Автор: Наталя Мамченко

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