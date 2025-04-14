В Ровенской области мужчина избил полицейского, который пытался задержать его сына — что решил суд

В суде доказана вина 50-летнего мужчины в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений.

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В Ровенской области 3 года проведет за решеткой отец, который ударил полицейского во время задержания своего сына. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, в суде была доказана вина 50-летнего мужчины в умышленном причинении телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Указано, что в апреле 2022 года в селе Цепцевичи Сарненского района правоохранители остановили автомобиль и установили, что его водитель находился за рулем без документов, в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности.

Во время составления административных материалов мужчина попытался скрыться с места происшествия. Полицейский догнал беглеца, однако в конфликт вмешался обвиняемый — отец водителя, который дважды ударил правоохранителя.

Сарненский районный суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, взяв под стражу в зале суда.

Свою вину обвиняемый не признал. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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