В Тернополе мужчина пожаловался полиции на женщину, которая прислала ему интимные фото и просила за это деньги

Мужчина заявил, что женщина на мессенджер прислала фото интимного содержания и потребовала за них деньги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что женщина через канал в мессенджере прислала ему фотографии порнографического характера и просит за них деньги.

О таком случае сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Как указывают правоохранители, личность злоумышленницы установили, теперь женщине инкриминируют часть 1 статьи 301 (распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе проверки стало известно, что подозреваемая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за проституцию, кражи и мошенничество. Женщина в мессенджер отправила жителю Теребовлянской громады фотографии порнографического содержания и начала требовать за них деньги. Мужчина сообщил об этом на спецлинию полиции», — сообщили правоохранители и добавили, что в настоящее время продолжается следствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.