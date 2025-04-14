В Минюсте сообщили о наличии 4 вакантных должностей

В Минюсте ищут специалистов по внутреннему аудиту.

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Министерство юстиции Украины сообщило, что ищет специалистов по внутреннему аудиту.

Среди них:

главный специалист отдела аудита деятельности органов и учреждений в системе уголовно-исполнительной службы и пробации Управления внутреннего аудита;

главный специалист отдела организации деятельности по внутреннему аудиту Управления внутреннего аудита;

главный специалист отдела аудита деятельности государственных предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита;

главный специалист отдела аудита аппарата Министерства юстиции Украины, межрегиональных управлений юстиции, учебных заведений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита.

«Назначение на должность осуществляется в соответствии с абзацем первым части пятой статьи 10 Закона Украины “О правовом режиме военного положения” без конкурсного отбора на срок до назначения на эту должность победителя конкурса в установленном порядке, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Мы ждем резюме кандидатов по адресу электронной почты: [email protected]», — говорится в сообщении.

Требования к кандидатам:

Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела аудита деятельности органов и учреждений в системе уголовно-исполнительной службы и пробации Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.

Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела организации деятельности по внутреннему аудиту Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.

Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела аудита деятельности государственных предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.

Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела аудита аппарата Министерства юстиции Украины, межрегиональных управлений юстиции, учебных заведений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.

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