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В Минюсте сообщили о наличии 4 вакантных должностей

16:51, 14 апреля 2025
В Минюсте ищут специалистов по внутреннему аудиту.
В Минюсте сообщили о наличии 4 вакантных должностей
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Министерство юстиции Украины сообщило, что ищет специалистов по внутреннему аудиту.

Среди них:

  • главный специалист отдела аудита деятельности органов и учреждений в системе уголовно-исполнительной службы и пробации Управления внутреннего аудита;
  • главный специалист отдела организации деятельности по внутреннему аудиту Управления внутреннего аудита;
  • главный специалист отдела аудита деятельности государственных предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита;
  • главный специалист отдела аудита аппарата Министерства юстиции Украины, межрегиональных управлений юстиции, учебных заведений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита.

«Назначение на должность осуществляется в соответствии с абзацем первым части пятой статьи 10 Закона Украины “О правовом режиме военного положения” без конкурсного отбора на срок до назначения на эту должность победителя конкурса в установленном порядке, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Мы ждем резюме кандидатов по адресу электронной почты: [email protected]», — говорится в сообщении.

Требования к кандидатам:

  • Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела аудита деятельности органов и учреждений в системе уголовно-исполнительной службы и пробации Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.
  • Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела организации деятельности по внутреннему аудиту Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.
  • Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела аудита деятельности государственных предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.
  • Информация для лиц, претендующих на занятие вакантной должности главного специалиста отдела аудита аппарата Министерства юстиции Украины, межрегиональных управлений юстиции, учебных заведений, относящихся к сфере управления Минюста, Управления внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.

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