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Юрлицу передан легковой автомобиль в финансовый лизинг — кто платит транспортный налог

22:00, 14 апреля 2025
Если автомобиль передан в финансовый лизинг, транспортный налог платит лизингодатель.
Юрлицу передан легковой автомобиль в финансовый лизинг — кто платит транспортный налог
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В Главном управлении ГНС в Тернопольской области разъяснили, кто платит транспортный налог, если легковой автомобиль передан юридическому лицу в финансовый лизинг.

Согласно Налоговому кодексу Украины, транспортный налог необходимо уплачивать за легковые автомобили, возраст которых не превышает 5 лет и стоимость которых превышает 375 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января отчетного года). Это предусмотрено подпунктом 267.2.1 пункта 267.2 статьи 267 НКУ.

В 2025 году 375 минимальных зарплат составляют 3 миллиона гривен.

Кто является плательщиком налога?

Плательщиками являются физические и юридические лица, включая иностранцев, на которых зарегистрированы в Украине автомобили, подпадающие под указанные критерии.

Юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля подают декларацию в налоговую. Налог уплачивается ежеквартально равными частями.

Если автомобиль приобретен в течение года, декларация подается в течение месяца с момента получения права собственности. Уплата налога начинается с того же месяца.

Что такое финансовый лизинг?

Это когда одно юрлицо (лизингодатель) передает другому (лизингополучателю) автомобиль для использования, при этом право собственности остается за лизингодателем. После окончания срока лизинга автомобиль, как правило, переходит в собственность лизингополучателя.

Таким образом, если автомобиль передан в финансовый лизинг, транспортный налог платит лизингодатель, поскольку именно он официально остается владельцем автомобиля.

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