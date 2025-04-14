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Юрособі передано легковий автомобіль у фінансовий лізинг — хто сплачує транспортний податок

22:00, 14 квітня 2025
Якщо легковий автомобіль переданий у фінансовий лізинг, транспортний податок платить лізингодавець.
Юрособі передано легковий автомобіль у фінансовий лізинг — хто сплачує транспортний податок
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У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області роз’яснили, хто платить транспортний податок, якщо легковий автомобіль передано юридичній особі у фінансовий лізинг.

Згідно з Податковим кодексом України, транспортний податок потрібно платити за легкові автомобілі, яким не більше 5 років і які коштують більше 375 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року). Це передбачено п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ.

У 2025 році 375 мінімальних зарплат становлять 3 млн гривень.

Хто є платником податку?

Платниками є фізичні та юридичні особи, включаючи іноземців, які мають зареєстровані в Україні автомобілі, що підпадають під ці критерії.

Юридичні особи самі розраховують суму податку на 1 січня звітного року і до 20 лютого подають декларацію до податкової. Податок ділять на 4 частини і платять щоквартально.

Якщо автомобіль куплено протягом року, декларація подається протягом місяця з моменту набуття права власності. Платити податок починають з того ж місяця.

Що таке фінансовий лізинг?

Це коли одна юрособа (лізингодавець) передає іншій (лізингоодержувачу) автомобіль для використання, але при цьому право власності залишається за лізингодавцем. Після завершення строку лізингу, автомобіль зазвичай переходить у власність лізингоодержувача.

Отож, якщо автомобіль переданий у фінансовий лізинг, транспортний податок платить лізингодавець, бо саме він офіційно залишається власником авто.

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