У Міноборони відповіли, коли військовослужбовцям видадуть чоловічу та жіночу літню форму

зміна форми здійснюється залежно від погодних умов і температурного режиму.

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З настанням теплої пори року військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань переходять на літню форму одягу, але чітко визначених календарних термінів для цього немає – зміна форми здійснюється залежно від погодних умов і температурного режиму, зокрема за умови підвищення температури до +15°C. Про це повідомили у Міноборони.

Безпосередній перехід на літню чи зимову форму одягу визначається відповідними наказами начальника гарнізону або старшого морського начальника, а також дорученнями командувачів різних видів і родів військ.

У свою чергу, у Міноборони заявили, що змогли заздалегідь закупити та підготувати запаси літньої форми для військових. Зазначається, що на 2025 рік на контрактування речового майна закупівельною агенцією Міноборони ДОТ передбачено майже 23.6 млрд грн.

Літній комплект польової форми може включати такі елементи:

шкарпетки літні (трекінгові)

футболку з короткими рукавами

костюм літній польовий

кашкет польовий (кепі бойове) або панаму літню польову

черевики з високими берцями або кросівки літні

ремінь брючний

костюм вітровологозахисний (під час опадів чи вітру)

сорочку бойову

шарф-трубу літній.

Щодо спеціальної літньої форми для жінок, то у Міноборони вказують, що з 2024 року закупівельна агенція ДОТ контрактує літню форму, спеціально розроблену Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення для жінок-військовослужбовців. Зокрема, було закуплено 65 000 таких комплектів.

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