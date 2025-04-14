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В Минобороны ответили, когда военнослужащим выдадут мужскую и женскую летнюю форму

15:20, 14 апреля 2025
Смена формы осуществляется в зависимости от погодных условий и температурного режима.
В Минобороны ответили, когда военнослужащим выдадут мужскую и женскую летнюю форму
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С наступлением теплого времени года военнослужащие ВСУ и других военных формирований переходят на летнюю форму одежды, однако четко определенных календарных сроков для этого нет — смена формы осуществляется в зависимости от погодных условий и температурного режима, в частности при повышении температуры до +15°C. Об этом сообщили в Минобороны.

Непосредственный переход на летнюю или зимнюю форму одежды определяется соответствующими приказами начальника гарнизона или старшего морского начальника, а также распоряжениями командующих различных видов и родов войск.

В свою очередь, в Минобороны заявили, что смогли заранее закупить и подготовить запасы летней формы для военных. Отмечается, что на 2025 год для контрактования вещевого имущества закупочной агентурой Минобороны ДОТ предусмотрено почти 23,6 млрд грн.

Летний комплект полевой формы может включать такие элементы:

  • летние носки (треккинговые)
  • футболку с короткими рукавами
  • костюм летний полевой
  • кашкет полевой (кепи боевое) или панаму летнюю полевую
  • ботинки с высокими берцами или летние кроссовки
  • пояс брючный
  • костюм ветровлагозащитный (во время осадков или ветра)
  • рубашку боевую
  • шарф-трубку летнюю.

Что касается специальной летней формы для женщин, то в Минобороны отмечают, что с 2024 года закупочная агентура ДОТ контрактует летнюю форму, специально разработанную Центральным управлением развития материального обеспечения для женщин-военнослужащих. В частности, было закуплено 65 000 таких комплектов.

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военные Минобороны

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