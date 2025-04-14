В Днепропетровской области мужчина получил две повестки, но уклонился от мобилизации — дело рассматривал суд

Военнообязанный приговорен к 3 годам лишения свободы.

Фото: unian.ua

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В Днепропетровской области военнообязанный получил две повестки, но категорически отказался от мобилизации, ссылаясь на плохое здоровье. Приговор по делу № 188/2149/24 обнародовал Петропавловский районный суд Днепропетровской области.

В материалах дела указано, что житель Днепропетровской области в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации.

Позднее ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, однако мужчина отказался ее получать и уклонился от призыва. В августе 2024 года ему снова попытались вручить повестку, но ситуация повторилась.

На суде мужчина частично признал свою вину и заявил, что из-за «состояния здоровья не может быть мобилизован».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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