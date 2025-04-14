США формируют перечень условий для стран, стремящихся избежать введения пошлин — что обсуждается

Вашингтон готовит индивидуальные торговые требования к странам в обмен на освобождение от пошлин, сосредотачиваясь на энергетике, технологиях и сдерживании Китая.

Фото: The Washington Post

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Соединенные Штаты Америки намерены выдвинуть ряд условий странам, которые хотят избежать введения пошлин. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, пока «сохраняется значительная неопределенность» относительно требований Вашингтона, однако «начинает вырисовываться более четкая картина того, как могут выглядеть двусторонние соглашения» со странами, стремящимися избежать пошлин.

Среди требований: увеличение закупок природного газа у американских компаний, снижение пошлин на экспорт из США, сокращение налогов для технологических гигантов Кремниевой долины, а также обязательства по предотвращению использования Китаем третьих стран для обхода американских торговых барьеров.

Чиновники Белого дома выражают оптимизм, что соглашения могут быть достигнуты в течение ближайших недель. «Их главная проблема — это нехватка часов в сутках», — заявил Трамп в среду о своих помощниках. «Все хотят приехать и заключить сделку». Тем не менее остается существенная неопределенность относительно того, какими именно будут эти соглашения, отчасти из-за неясных целей президента. Два источника отметили, что даже некоторые советники Трампа в частном порядке признают отсутствие четкого понимания целей.

Из-за нехватки информации послы, торговые представители и другие высокопоставленные лица обмениваются звонками и сообщениями, пытаясь поделиться идеями. Они обсуждают, кто должен вести переговоры — министр финансов Скотт Бессент или министр торговли Говард Латник, и пытаются понять, какие предложения вызывают энтузиазм у команды Трампа. Однако прогресс идет медленно. Один высокопоставленный дипломат страны — партнера США отметил, что, хотя после приостановки пошлин администрация Трампа выглядит более открытой к переговорам, Белый дом до сих пор не уточнил, каких именно шагов он ожидает.

«Индийская команда считает, что трудно найти понятных собеседников. Японцы не знают, с кем разговаривать со стороны США. Много путаницы», — сообщил один информированный источник на условиях анонимности.

Тем не менее основные очертания требований команды Трампа начинают проявляться. Соглашения, вероятно, будут специфическими и касаться тех проблем, которые американские чиновники видят в конкретной стране.

Среди главных ожидаемых требований — чтобы такие страны, как Вьетнам и Мексика, перестали быть транзитными пунктами для китайских компаний и товаров, обходящих американские пошлины.

Однако, по данным издания, зарубежные страны могут неохотно соглашаться на такие ограничения. Вьетнам, к примеру, примерно на 40% зависит от Китая. Другие азиатские государства, с которыми США стремятся заключить соглашения — Малайзия, Бангладеш, Таиланд — также экономически теснее связаны с Китаем, чем с США.

Два осведомленных источника отметили, что соглашения, скорее всего, будут содержать обязательства в пользу отдельных американских отраслей. Например, Японию могут призвать закупать больше природного газа из США. В Европе обсуждения могут касаться налогов и регулирования в отношении интернет-гигантов, а также ограничений на импорт говядины (так как большинство взаимных пошлин между США и ЕС уже отменены, торговые соглашения будут касаться в основном нетарифных барьеров).

Американские фермеры, пострадавшие от торговой войны, также могут получить выгоду от таких соглашений, если Европа ослабит ограничения на некоторые виды сельхозпродукции из США.

Некоторые торговые эксперты сомневаются, что соглашения, ориентированные на отдельные отрасли, вернут США промышленное величие. Однако на фоне колебаний на рынке облигаций, даже после паузы в пошлинах, Трамп может предпочесть более узкие сделки, чтобы избежать возвращения разрушительных импортных тарифов против десятков стран.

Издание также отмечает, что иностранные государства могут применить собственные контрмеры — например, начать избавляться от американских государственных облигаций.

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