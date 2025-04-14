В Минздраве пояснили, что делать, если врач отказал в направлении для установления инвалидности

Если человек считает, что ему неправомерно отказали в направлении, он может обратиться к другому врачу, говорят в Минздраве.

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С 1 января этого года в Украине заработала система оценки повседневного функционирования лица. Как объясняют в Министерстве здравоохранения, при определении инвалидности оценивается не только диагноз человека, но и то, как его состояние влияет на способность выполнять повседневные действия и участвовать в жизни общества.

«Довольно распространено мнение, что наличие определенного диагноза автоматически означает инвалидность. Однако, как и ранее, так и в новой системе должны оцениваться ограничения жизнедеятельности. То есть, не только сам факт нарушения структур и функций организма, но и влияние этого на повседневную жизнь человека», — отмечают в Минздраве.

Таким образом, специалисты предоставили разъяснения, что нужно знать пациентам при установлении инвалидности.

Диагноз ≠ инвалидность: что это значит

Инвалидность — это не просто болезнь или последствия травмы, а стойкие ограничения в функционировании, которые мешают человеку самостоятельно выполнять основные жизненные задачи.

То есть медицинский диагноз сам по себе не означает установление инвалидности. Важно не только то, что у человека есть определенное заболевание, но и как это заболевание влияет на его способность работать, передвигаться, общаться, заботиться о себе и так далее.

Всегда ли после удаления органа устанавливается инвалидность?

Потеря органа сама по себе не всегда означает значительные ограничения в повседневной жизни. Инвалидность устанавливается не по факту хирургического вмешательства, а по уровню нарушений функционирования организма после него.

Апендэктомия (удаление аппендицита) — распространенная операция, которая существенно не влияет на жизнедеятельность человека. После восстановления человек может нормально работать, заниматься повседневными делами, поэтому инвалидность в таком случае не устанавливается.

Ампутация обеих нижних конечностей — существенно влияет на способность человека передвигаться, выполнять повседневные действия и работать без посторонней помощи. В таких случаях инвалидность устанавливается бессрочно.

Ключевое правило: если после вмешательства человек не имеет значительных ограничений в повседневном функционировании, инвалидность ему не устанавливают. Если же потеря органа или части тела существенно влияет на возможность самостоятельной жизни, инвалидность может быть установлена.

Как работает система оценки?

В системе оценки повседневного функционирования решение о направлении на оценку, если для этого есть медицинские основания, принимает лечащий врач.

Как врач принимает решение?

Врач руководствуется четкими критериями направления на проведение оценки, определенными постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2024 № 1338. В частности, он оценивает:

Наличие стойких или необратимых нарушений здоровья.

Влияние заболевания на повседневное функционирование.

Нуждается ли человек в реабилитационных или социальных мероприятиях.

Это не касается случаев проведения повторной оценки (то есть когда человеку ранее была установлена инвалидность на срок до повторной оценки). В таком случае на повторную оценку должны направить для проверки оснований для продления или отмены статуса.

Почему врач может отказать в направлении?

Если врач не выдает направление, это означает, что:

Нет достаточных медицинских оснований — состояние человека не соответствует критериям направления на проведение оценки, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2024 № 1338.

Необходимо дополнительное наблюдение — заболевание не вызвало значительных нарушений или состояние может улучшиться после лечения или реабилитации.

Что делать, если вы не согласны с решением?

Если человек считает, что ему неправомерно отказали в направлении, он может:

Обратиться к другому врачу для проведения повторного обследования.

Оставить жалобу руководству медицинского учреждения или на горячую линию МОЗ.

Важно: система оценки направлена на объективную оценку функциональных возможностей человека, а не только его диагноза. Если у вас есть существенные ограничения в повседневном функционировании, вы имеете право требовать объективного рассмотрения вашего дела.

Что важно знать?

Оценка проводится индивидуально, с учетом требований законодательства, в том числе Критериев установления инвалидности, и основывается на конкретном функциональном состоянии человека. Во время нее определяется наличие нарушений структур и функций организма, включая физические, психические, интеллектуальные, сенсорные, а также степень ограничения жизнедеятельности.

Если человек не согласен с результатом оценки, он имеет право оспорить решение экспертной группы.

Если же состояние человека изменяется с течением времени (например, ухудшается), он может повторно обратиться к лечащему врачу для решения вопроса о новом направлении на оценку.

Получить социальную поддержку человек может не только тогда, когда имеет статус инвалидности. В медицинской сфере практически все услуги и их предоставление не зависят от наличия или отсутствия такого статуса у человека, а от потребностей человека. Аналогичный подход постепенно внедряется и в других сферах — социальной, образовательной, сфере занятости и т.д.

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