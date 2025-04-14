В Тернополе супруги преподавателей за 17 тысяч долларов хотели «откупить» военнообязанного от мобилизации

Они обещали помочь в оформлении фиктивных документов об уходе за их родственником и на основании этой сделки военнообязанный должен получить отсрочку от службы.

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В Тернополе супруги преподавателей предлагали военнообязанному помощь в оформлении документов для отсрочки от мобилизации за плату в размере 17 тысяч долларов. Пару задержали, и им было объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба полиции.

Выяснено, что муж и жена – преподаватели местных учебных заведений должны были помочь в оформлении фиктивных документов об уходе за их родственником и на основании этой сделки военнообязанный должен получить отсрочку от службы в армии.

"Для правдоподобия дельцы уверяли, что имеют знакомства и в медучреждениях, и в ТЦК, поэтому проблем с оформлением документов не возникнет", – рассказали в полиции.

Правоохранители собрали доказательства и совместно со Службой безопасности Украины объявили супругам о подозрении. Им грозит до 8 лишения свободы.

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