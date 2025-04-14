У Тернополі подружжя викладачів за 17 тисяч доларів хотіли «відкупити» військовозобов’язаного від мобілізації

Вони обіцяли посприяти в оформленні фіктивних документів про догляд за їхнім родичем і на підставі цієї оборудки військовозобов’язаний мав отримати відстрочку від служби.

Фото: поліція

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У Тернополі подружжя викладачів пропонувало військовозобов’язаному допомогу в оформленні документів для відстрочки від мобілізації за плату в розмірі 17 тисяч доларів. Пару затримали, і їм було оголошено про підозру, повідомляє пресслужба поліції.

З’ясовано, що чоловік та дружина – викладачі місцевих навчальних закладів мали посприяти в оформленні фіктивних документів про догляд за їхнім родичем і на підставі цієї оборудки військовозобов’язаний мав отримати відстрочку від служби в армії.

"Для правдоподібності ділки запевняли, що мають знайомства і в медзакладах, і у ТЦК, тому проблем з оформленням документів не виникне", – розповіли у поліції.

Правоохоронці зібрали докази та спільно зі Службою безпеки України оголосили подружжю про підозру. Їм загрожує до 8 позбавлення волі.

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