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Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, отримують 650 грн замість 20 100 грн – Ірина Верещук заявила, що це неправильно

14:41, 14 квітня 2025
Також Ірина Верещук виявила, що військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.
Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, отримують 650 грн замість 20 100 грн – Ірина Верещук заявила, що це неправильно
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Під час виїзної наради в одному з військових госпіталів виявили два проблемних питання. Обидва стосуються поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

«Перше: військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

Це неправильно.

Заклади охорони здоровʼя та військові частини мають самі обмінюватись цими даними без участі пораненого військовослужбовця. Всі юридичні та технічні умови для цього є.

Тому, прошу ГШ ЗСУ, КМС ЗСУ та МОЗ видати додаткові відомчі розʼяснення з цього приводу.

Друге: часто трапляється, що поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, не отримують матеріальне забезпечення в повному обсязі. Тобто отримують 650 грн замість щонайменше 20 100 грн.

Це незаконно та неправильно», зазначила Ірина Верещук.

Вона закликала Міноборони видати належні відомчі розʼяснення щодо дотримання Закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», нещодавно депутати виявили, що Міноборони оскаржує «до переможного» виплати родинам, у тому числі дітям загиблих військовослужбовців – аж до Верховного Суду, витрачаючи на це бюджетні кошти.

Автор: Наталя Мамченко

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гроші військовослужбовці

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Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, отримують 650 грн замість 20 100 грн – Ірина Верещук заявила, що це неправильно

Також Ірина Верещук виявила, що військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

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