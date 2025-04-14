Раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели за штат, получают 650 грн вместо 20 100 грн – Ирина Верещук заявила, что это неправильно

Также Ирина Верещук обнаружила, что военные части требуют, чтобы военнослужащие каждые 10 дней предоставляли справки о пребывании на лечении в медицинском учреждении.

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Во время выездного совещания в одном из военных госпиталей были выявлены две проблемные ситуации. Обе касаются раненых военнослужащих, находящихся на лечении. Об этом сообщила заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

«Первое: военные части требуют, чтобы военнослужащие каждые 10 дней предоставляли справки о пребывании на лечении в медицинском учреждении. Это неправильно.

Медицинские учреждения и военные части должны сами обмениваться этими данными без участия раненого военнослужащего. Все юридические и технические условия для этого есть.

Поэтому прошу Генштаб ВСУ, Командование медицинских сил ВСУ и Минздрав выпустить дополнительные ведомственные разъяснения по этому поводу.

Второе: часто бывает, что раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели за штат, не получают материальное обеспечение в полном объеме. То есть получают 650 грн вместо как минимум 20 100 грн.

Это незаконно и неправильно», – отметила Ирина Верещук.

Она призвала Минобороны выпустить соответствующие ведомственные разъяснения относительно соблюдения Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», недавно депутаты обнаружили, что Минобороны оспаривает «до победного» выплаты семьям, в том числе детям погибших военнослужащих, вплоть до Верховного Суда, расходуя на это бюджетные средства.

Автор: Наталя Мамченко

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