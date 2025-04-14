В Житомирской области судили женщину, которая избила дочь из-за отказа есть

Женщина получила наказание за нанесение побоев в состоянии алкогольного опьянения.

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Малинский районный суд Житомирской области рассмотрел дело против жительницы Звягеля, обвиняемой в нанесении побоев ребенку в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства нанесла два удара по лицу своей малолетней дочери, которая отказывалась есть. В результате у ребенка были зафиксированы телесные повреждения в виде синяков и ссадин, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к легкой степени тяжести.

Обвиняемая признала свою вину в полном объеме и дала согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства без проведения судебного заседания. Подобное согласие дала и законная представительница потерпевшей.

Суд учел наличие отягчающих обстоятельств, в том числе совершение правонарушения относительно малолетнего ребенка и в состоянии алкогольного опьянения. Характеристика с места жительства подтвердила негативные черты личности обвиняемой, которая также лишена родительских прав по отношению к трем детям.

По результатам рассмотрения суд признал лицо виновным в совершении инкриминированного правонарушения и назначил наказание в виде 200 часов общественных работ.

Подробнее с текстом приговора по делу № 283/737/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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