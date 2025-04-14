Цена золота обновила рекорд после ослабления доллара и торговой политики США

Инвесторы массово скупают золото, ища защиту от рисков.

Источник фото: Getty Images

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Цена золота взлетела до нового исторического максимума, превысив 3 245 долларов за унцию. Об этом пишет Bloomberg.

Как указывается, рынки отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа по поводу пошлин в торговой политике. В то же время ослабление доллара сделало золото более выгодным для иностранцев, так как цена на него устанавливается в валюте.

Инвесторы массово скупают золото, ища защиту от рисков. На прошлой неделе драгоценный металл подорожал более чем на 6%, а с начала года — на более чем 20%. Причины роста — ослабление доллара и опасения глобальной рецессии.

«Золото, похоже, является явным бенефициаром дебатов, которые ведутся вокруг доллара США, и мы стали свидетелями того, что цена на золото в режиме абсолютного зверя», — отметил аналитик Pepperstone Group Крис Вестон.

Спотовый индекс доллара, по данным Bloomberg, упал на 0,2%, достигнув минимума с октября. Серебро подешевело, а платина и палладий выросли.

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