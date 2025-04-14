Кабмин утвердил порядок обращения специальных бланков нотариальных документов в новой редакции

Опубликован новый Порядок использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании.

Фото: interfax.com.ua

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Кабмин обнародовал новую редакцию Порядка использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании. Соответствующий документ утвержден постановлением Кабмина №416 от 11 апреля.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования Министерством юстиции в Официальном вестнике Украины сообщения о начале функционирования программного обеспечения, обеспечивающего работу Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Министерству юстиции поручено обеспечить разработку и внедрение программного обеспечения, необходимого для ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов как составной части Единой государственной электронной системы е-нотариата. А также принять меры по переносу информации из Единого реестра специальных бланков нотариальных документов с сохранением ее целостности и связей в базу данных Единого реестра специальных бланков нотариальных документов как составной части Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов начинает функционировать со дня, следующего за днем опубликования Министерством юстиции в Официальном вестнике Украины сообщения о начале функционирования программного обеспечения, обеспечивающего работу Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Ниже приводим новый порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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