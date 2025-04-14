Ирина Мудра обсудила с Послом Италии шаги по достижению мира и использование замороженных активов РФ

Ирина Мудра и Карло Формоза также обсудили привлечение России к ответственности за преступление агрессии.

Фото: president.gov.ua

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Заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудра провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Карло Формозой. Об этом сообщил официальный сайт Офиса Президента.

Во время встречи стороны обсудили совместные шаги для достижения справедливого и долгосрочного мира, привлечение России к ответственности за преступление агрессии и эффективное использование замороженных российских активов.

Ирина Мудра подчеркнула, что важно создать специальный трибунал по преступлению агрессии как элемент международной системы правосудия.

Отдельное внимание было уделено конкретным шагам для запуска международного компенсационного механизма, который позволит направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

Посол Италии подтвердил приверженность своей страны принципам международного права, поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность к продолжению тесного сотрудничества в ключевых международных форматах.

Ирина Мудра поблагодарила Италию за активную позицию и поддержку, в частности в рамках Европейского Союза и «Группы семи».

«Италия — один из ключевых партнеров Украины. Мы очень ценим поддержку, которую получаем от итальянского народа, и ваш вклад в построение справедливого и длительного мира для Украины, Европы и всего мира», — подытожила она.

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