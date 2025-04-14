Украина передала США предложения по соглашению о полезных ископаемых — Стефанишина

Украина рассчитывает на то, что после консультаций продолжатся переговоры, пока не будет достигнуто соглашение.

Источник фото: Цензор.нет

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Украинская делегация во время технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, пишет Интерфакс-Украина.

«Я не могу сообщать много деталей. Это сам по себе позитивный знак, что консультации проходят. Что касается того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения», — сказала она. — «Но я рассчитываю на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры, пока мы не достигнем соглашения. Это не финальный раунд, очевидно».

Технические консультации по соглашению о минералах с США прошли с участием команд министерств юстиции и экономики Украины.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США и Украина провели напряженные переговоры по вопросам полезных ископаемых.

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