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Україна передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини — Стефанішина

14:44, 14 квітня 2025
Україна розраховує на те, що після консультацій продовжаться переговори, поки не буде досягнуто згоди.
Україна передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини — Стефанішина
Джерело фото: Цензор.нет
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Українська делегація під час технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України Ольга Стефанішина, пише Інтерфакс-Україна.

«Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення», - сказала вона. – «Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно».

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.

Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що США та Україна провели напружені переговори щодо корисних копалин.

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США Україна переговори

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