У Києві посадовця держпідприємства, який вимагав хабарі з підприємця, відправили за ґрати

Посадовець вимагав хабарі за укладення та подальше виконання договору з приватним підприємством.

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У Києві суд оголосив обвинувальний вирок начальнику управління УДП «Укрінтеравтосервіс», якого судили за вимагання 3800 доларів за укладення та подальше виконання договору з приватним підприємством про розміщення та зберігання контейнерів з обладнанням для виробництва асфальтобетонної суміші.

Як повідомила Київська міська прокуратура, Шевченківським районним судом Києва його визнано винним у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на строк 3 роки та з конфіскацією належного йому майна.

За умовами договору офіційна орендна плата становила 20 тис. гривень щомісячно на рахунки підприємства. Крім того, орендар мав неофіційно щомісяця платити особисто обвинуваченому по 50 тис. гривень. За подальшою домовленістю, така неофіційна оплата мала вноситись раз у квартал в сумі 3800 доларів США.

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