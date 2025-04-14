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У Києві маршрутка з людьми влетіла в автоцистерну, фото

19:15, 14 квітня 2025
Пасажирів маршрутки із переломами кінцівок забрали до медзакладів.
У Києві маршрутка з людьми влетіла в автоцистерну, фото
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У Києві відбувалася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу в Оболонському районі. Як повідомили у поліції столиці, автопригода сталася вранці 14 квітня близько 8:40.

Попередньо правоохоронці встановили, що керманич громадського транспорту скоїв наїзд на вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини.

За інформацією поліції, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ять пасажирів автобусу – їх із переломами кінцівок доставили до медичних закладів.

54-річний водій пасажирського автобусу попередньо був тверезим, вказали правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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поліція ДТП Київ кримінальне провадження транспорт

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