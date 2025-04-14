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В Киеве чиновника госпредприятия, который вымогал взятки у предпринимателя, отправили за решетку

20:30, 14 апреля 2025
Чиновник вымогал взятки за заключение и последующее исполнение договора с частным предприятием.
В Киеве чиновника госпредприятия, который вымогал взятки у предпринимателя, отправили за решетку
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В Киеве суд огласил обвинительный приговор начальнику управления ГП «Укринтеравтосервис», которого судили за вымогательство 3800 долларов за заключение и дальнейшее исполнение договора с частным предприятием о размещении и хранении контейнеров с оборудованием для производства асфальтобетонной смеси.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, Шевченковским районным судом Киева он признан виновным в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Согласно условиям договора, официальная арендная плата составляла 20 тыс. гривен ежемесячно на счета предприятия. Кроме того, арендатор должен был неофициально ежемесячно платить лично обвиняемому по 50 тыс. гривен. По дальнейшей договоренности, такая неофициальная оплата должна была вноситься ежеквартально в сумме 3800 долларов США.

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