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США та Україна провели напружені переговори щодо корисних копалин — Reuters

10:29, 12 квітня 2025
Джерело повідомило, що виникла напруженість на переговорах через останній проект пропозиції адміністрації Дональда Трампа, який виявився більш обширним, ніж початкова версія.
США та Україна провели напружені переговори щодо корисних копалин — Reuters
Джерело фото: Roman Pilipey/Agence France-Presse — Getty Images
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Представники США та України провели переговори щодо мінеральної угоди. Про це пише Reuters.

Джерело повідомило, що напруженість на переговорах у Вашингтоні виникла через останній проект пропозиції адміністрації Дональда Трампа, який виявився більш обширним, ніж початкова версія.

«Переговорна обстановка дуже антагоністична», — сказало джерело, вказавши на «максималістський» проект, представлений адміністрацією Трампа минулого місяця.

Представник Міністерства фінансів підтвердив факт обговорень, назвавши їх «технічними за своєю природою».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про корисні копалини має бути вигідною для обох країн і може бути структурована таким чином, щоб допомогти модернізувати Україну.

Як раніше стало відомо, українська делегація прибула до Вашингтону для участі в новому раунді переговорів щодо угоди про природні ресурси України.

Переговори триватимуть два дні і матимуть технічний характер. Очікується, що в них не братимуть участі високопосадовці.

Делегацію очолює заступник міністра економіки Тарас Качка, а також до її складу входять представники Міністерства економіки та Міністерства юстиції України.

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США Україна

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