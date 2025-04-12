Фінляндія остаточно закриває ринок нерухомості для росіян – парламент одностайно схвалив заборону

Парламент країни одноголосно схвалив пропозицію уряду про повну заборону на придбання нерухомості росіянами.

Джерело фото: David Goldman / AP

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Фінський парламент 11 квітня одностайно схвалив пропозицію уряду про заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Як вказується, це рішення стало відповіддю на зростання безпекових загроз з боку РФ.

«Я вважаю дуже важливим і відчуваю велику радість, що парламент всебічно підтримав цю пропозицію, яка спрямована на зміцнення національної безпеки. Це рішення посилає чіткий сигнал: ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію», – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Наразі готується урядова постанова, яка визначить перелік країн, що становлять загрозу. Крім того, Фінляндія розробляє законодавчі зміни, які дозволять втручатися у питання власності, придбаної раніше.

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