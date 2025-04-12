Финляндия окончательно закрывает рынок недвижимости для россиян — парламент единогласно одобрил запрет

Парламент страны единогласно одобрил предложение правительства о полном запрете на покупку недвижимости россиянами.

Источник фото: David Goldman / AP

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Финляндский парламент 11 апреля единогласно одобрил предложение правительства о запрете на покупку недвижимости гражданами России. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Как указывается, это решение стало ответом на рост угроз безопасности со стороны РФ.

«Я считаю это очень важным и чувствую большую радость, что парламент всесторонне поддержал это предложение, которое направлено на укрепление национальной безопасности. Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим дестабилизировать Финляндию», — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

В настоящее время готовится правительственная постановка, которая определит перечень стран, представляющих угрозу. Кроме того, Финляндия разрабатывает законодательные изменения, которые позволят вмешиваться в вопросы собственности, приобретенной ранее.

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