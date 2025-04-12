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Я имел в виду разделение ответственности, а не разделение Украины – Кит Келлог объяснил суть карты разделения

09:31, 12 апреля 2025
По словам Келлога, подразумевается разделение ответственности на территории Украины.
Я имел в виду разделение ответственности, а не разделение Украины – Кит Келлог объяснил суть карты разделения
Источник фото: Getty Images
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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что его слова о ситуации в Украине были неправильно поданы в публикации британского издания The Times.

По его словам, он говорил о возможной структуре союзных сил после прекращения огня.

«В статье Times неправильно изложено то, что я сказал. Я говорил о силах устойчивости после прекращения огня для поддержки суверенитета Украины», — отметил Келлог.

Он уточнил, что термин «деление» касался исключительно распределения зон ответственности между союзными войсками, которые могли бы действовать без участия американских сил.

«Я не имел в виду разделение Украины», — подчеркнул он.

Отметим, что британское издание The Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что Келлог якобы предположил, что Украину можно будет разделить «почти как Берлин после Второй мировой войны» в рамках мирного соглашения и разместить там иностранные войска.

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США Келлог

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