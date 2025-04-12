РФ атаковала Киев — есть повреждения в двух районах, спасатели ликвидируют последствия

Зафиксировано падение обломков сбитых российских дронов в Святошинском и Дарницком районах.

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Ночью 12 апреля под утро РФ атаковала Киев с помощью БпЛА. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По информации КГВА, на утро, в результате вражеской атаки, зафиксировано падение обломков сбитых российских дронов в Святошинском и Дарницком районах.

На данный момент зафиксировано:

— пожар на площади 1500 кв. м в складском здании;

— пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия, на другой локации;

— падение обломков сбитого дрона на спортивную площадку и соседние здания. Повреждено остекление окон, фасад одного из зданий. Без информации о возгорании.

— на территории, смежной с пригородом Киева, разрушен частный дом.

Как сообщили в КГГА, по данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью в Святошинском районе столицы трое пострадавших.

Одного госпитализировали, двум медикам оказали помощь на месте.

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