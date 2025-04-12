РФ атакувала Київ – є пошкодження у двох районах, рятувальники ліквідують наслідки

Зафіксовано падіння уламків збитих російських дронів у Святошинському та Дарницькому районах.

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Вночі 12 квітня під ранок РФ атакувала Київ уданими БпЛА. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За інформацією КМВА станом на ранок, внаслідок ворожої атаки, було зафіксовано падіння уламків збитих російських дронів у Святошинському та Дарницькому районах.

Наразі зафіксовано:

— пожежу на площі 1500 кв. м в складській будівлі;

— пожежу у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства, на іншій локації;

— падіння уламків збитого дрона на спортивний майданчик та сусідні будівлі. Пошкоджено скління вікон, фасад однієї з будівель. Без інформації про займання.

— на території, суміжній з передмістям Києва, зруйновано приватний будинок.

Як вказали у КМДА, за даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі в Святошинському районі столиці троє постраждалих

Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці.

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