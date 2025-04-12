Дональд Трамп не виключає винятків з базового 10% тарифу для торговельних партнерів

Трамп розглядає можливі винятки для базового тарифу в 10% для країн.

Джерело фото: Melina Mara/Getty Images North America/TNS

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Президент США Дональд Трамп заявив, що може допустити окремі винятки з 10% тарифу для більшості торговельних партнерів, хоча вважає цю ставку мінімальною для країн, які прагнуть домовитися з Вашингтоном. Про це пише Bloomberg.

«Зі зрозумілих причин може бути кілька винятків, але я б сказав, що 10% — це мінімум", — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Флориди.

Заява пролунала після оголошеного на тижні підвищення тарифів для десятків країн. Пізніше деякі з них були відкладені через негативну реакцію ринків. Китай наразився на мита у 145%, тоді як базова ставка в 10% наразі застосовується до більшості держав.

Як стало відомо, Дональд Трамп розраховує на укладання торгових угод з низкою країн до завершення 90-денного терміну, на який він розпорядився відкласти підвищення мит щодо цих держав. Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт. За її словами, «це будуть індивідуальні угоди для кожної країни».

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