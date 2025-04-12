Дональд Трамп не исключает исключений из базового 10% тарифа для торговых партнеров

Трамп рассматривает возможные исключения для базового тарифа в 10% для стран.

Источник фото: Melina Mara/Getty Images North America/TNS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может допустить отдельные исключения из 10% тарифа для большинства торговых партнеров, хотя считает эту ставку минимальной для стран, которые стремятся договориться с Вашингтоном. Об этом пишет Bloomberg.

«По понятным причинам могут быть несколько исключений, но я бы сказал, что 10% — это минимум», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду.

Заявление прозвучало после объявленного на неделе повышения тарифов для десятков стран. Позже некоторые из них были отложены из-за негативной реакции рынков. Китай столкнулся с пошлинами в 145%, в то время как базовая ставка в 10% в настоящее время применяется к большинству стран.

Как стало известно, Дональд Трамп рассчитывает на заключение торговых сделок с рядом стран до истечения 90-дневного срока, на который он распорядился отложить повышение пошлин в отношении этих государств. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, «это будут индивидуальные сделки для каждой страны».

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