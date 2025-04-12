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Андрей Ермак заявил, что о «энергетическом перемирии» с РФ после Кривого Рога говорить сложно, фото

08:47, 12 апреля 2025
Руководитель Офиса Президента также указал, что уже происходит постепенное изменение отношения у тех представителей США, которые считали, что с Россией можно найти компромисс.
Андрей Ермак заявил, что о «энергетическом перемирии» с РФ после Кривого Рога говорить сложно, фото
Источник фото: ОПУ
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Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с партнерскими странами стремится достичь полного и безусловного прекращения огня, которое откроет путь к установлению справедливого и долгосрочного мира. В то же время он подчеркнул, что о «энергетическом перемирии» после Кривого Рога даже сложно говорить, указывают в ОП.

«Нужно говорить о полном прекращении огня, очень четком мониторинге и контроле. Важно, чтобы этот контроль обеспечили американцы. С привлечением наших европейских партнеров, если они готовы», — отметил Андрей Ермак.

По мнению руководителя Офиса Президента, 30 дней достаточно для того, чтобы понять, действительно ли работает прекращение огня.

Также Украина настаивает на еще одном очень важном пункте — гуманитарном треке. Речь идет об освобождении военных и гражданских пленных и возвращении незаконно депортированных и перемещенных украинских детей.

Кроме того, Андрей Ермак подчеркнул, что уже происходит постепенное изменение отношения у тех представителей США, которые считали, что с Россией можно найти компромисс. Ведь американские партнеры видят, как государство-агрессор нарушает достигнутые договоренности.

Именно поэтому так важно продолжать давление на РФ, в том числе санкционное. Глава Офиса Президента отметил единогласную позицию европейских стран по этому вопросу на недавней встрече лидеров в Париже.

Во время общения шла речь о том, что для гарантирования собственной безопасности Украина прежде всего должна полагаться на возможности своей армии и отечественное оборонное производство.

Также продолжаются консультации относительно возможности размещения иностранного контингента на территории нашей страны. По словам заместителя руководителя Офиса Президента, Украина предложила соответствующий план европейским партнерам, которые проводят его оценку с военной точки зрения и соответствующие консультации в политической плоскости.

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война офис президента Андрей Ермак

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