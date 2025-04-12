Спецпосланник Кит Келлог предложил разделить Украину на зоны, подобно Берлину после Второй мировой войны, — Times

Келлог предложил создать зоны контроля: британские и французские войска – на западе, российские – на востоке. Между ними – Вооруженные Силы Украины и демилитаризованная зона.

Источник фото: thetimes.com

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Представитель Президента США Дональда Трампа Кит Келлог предположил, что Украину можно будет разделить «почти как Берлин после Второй мировой войны» в рамках мирного соглашения и разместить там иностранные войска. Об этом пишет The Times.

Генерал Кит Келлог, ведущая фигура в усилиях США завершить трехлетнюю войну, как указывает издание, предположил, что британские и французские войска могут принять зоны контроля на западе страны как часть «сил успокоения», а российская армия — на временно оккупированном востоке. Между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона.

Спецпосланник Трампа считает, что размещение войск Великобритании и Франции «совсем не будет провокационным» для России, а также добавил, что Украина достаточно велика, чтобы разместить несколько армий, которые стремятся обеспечить прекращение огня.

В отличие от разделения Германии после войны здесь речь идет не о капитуляции, а о добровольном привлечении союзников для «гарантий безопасности».

«Обе стороны отступают на 15 км. Это – демилитаризованная зона, за которой легко следить», – отметил Келлог.

Еще одним элементом возможной договоренности Келлог назвал выборы в Украине.

Напомним, что 11 апреля спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретился с Путиным. Разговор продолжался около 4 часов.

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