Спецпосланник Кіт Келлог запропонував розділити Україну на зони подібно до Берліна після Другої світової війни, — Times

Келлог запропонував створити зони контролю: британські та французькі війська — на заході, російські — на сході, між ними — Збройні Сили України та демілітаризована зона.

Джерело фото: thetimes.com

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Представник Президента США Дональда Трампа Кіт Келлог припустив, що Україну можна буде розділили «майже як Берлін після Другої світової війни» в рамках мирної угоди та розмістити там іноземні війська. Про це пише The Times.

Генерал Кейт Келлог, провідна фігура в зусиллях США завершити трирічну війну, як вказує видання, припустив, що британські та французькі війська можуть прийняти зони контролю на заході країни як частину «сил заспокоєння», а російська армія — на тимчасово окупованому сході. Між ними будуть українські сили та демілітаризована зона.

Спецпосланець Трампа вважає, що розміщення військо Великої Британії та Франції «зовсім не буде провокаційними» для Росії, а також додав, що Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

На відміну від поділу Німеччини після війни, тут ідеться не про капітуляцію, а про добровільне залучення союзників для «гарантій безпеки».

«Обидві сторони відступають на 15 км. Це — демілітаризована зона, за якою легко стежити», — зазначив Келлог.

Ще одним елементом можливої домовленості Келлог назвав вибори в Україні.

Нагадаємо, що 11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Розмова тривала близько 4 годин.

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