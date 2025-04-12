Я мав на увазі поділ відповідальності, а не поділ України – Кіт Келлог пояснив суть мапи поділу

За словами Келлога, мається на увазі поділ відповідальності на території України.

Джерело фото: Getty Images

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог, заявив, що його слова про ситуацію в Україні були неправильно подані у публікації британського видання The Times.

За його словами, він говорив про можливу структуру союзницьких сил після припинення вогню.

«У статті Times неправильно викладено те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України», — зазначив Келлог.

Він уточнив, що термін «поділ» стосувався винятково розподілу зон відповідальності між союзницькими військами, які могли б діяти без участі американських сил.

«Я не мав на увазі поділ України», — наголосив він.

Зазначимо, що британське видання The Times опублікувало матеріал у якому йшлося, що Келлог начебто припустив, що Україну можна буде розділили «майже як Берлін після Другої світової війни» в рамках мирної угоди та розмістити там іноземні війська.

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