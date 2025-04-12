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США и Украина провели напряженные переговоры полезных ископаемых — Reuters

10:29, 12 апреля 2025
Источник сообщил, что возникла напряженность на переговорах из-за последнего проекта предложения администрации Дональда Трампа, который оказался более обширным, чем первоначальная версия.
США и Украина провели напряженные переговоры полезных ископаемых — Reuters
Источник фото: Roman Pilipey/Agence France-Presse — Getty Images
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Представители США и Украины провели переговоры по минеральному соглашению. Об этом пишет Reuters.

Источник сообщил, что напряженность на переговорах в Вашингтоне возникла из-за последнего проекта предложения администрации Дональда Трампа, который оказался более обширным, чем первоначальная версия.

«Переговорная обстановка очень антагонистическая», — сказал источник, указав на «максималистский» проект, представленный администрацией Трампа в прошлом месяце.

Представитель Министерства финансов подтвердил факт обсуждений, назвав их «техническими по своей природе».

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полезных ископаемых должно быть выгодным для обеих стран и может быть структурировано таким образом, чтобы помочь модернизировать Украину.

Как стало известно ранее, украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению о природных ресурсах Украины.

Переговоры будут продолжаться два дня и носить технический характер. Ожидается, что в них не будут участвовать высокопоставленные чиновники.

Делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка, а также в ее состав входят представители Министерства экономики и Министерства юстиции Украины.

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США Украина

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