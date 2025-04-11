Українська делегація прибула до Вашингтону для переговорів щодо корисних копалин

Україна та США поновлюють переговори про корисні копалини.

Фото: censor.net

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Українська делегація прибула до Вашингтону для участі в новому раунді переговорів щодо угоди про природні ресурси України, повідомляє The New York Times.

Переговори, які розпочнуться в п’ятницю, триватимуть два дні і матимуть технічний характер. Очікується, що в них не братимуть участі високопосадовці.

Делегацію очолює заступник міністра економіки Тарас Качка, а також до її складу входять представники Міністерства економіки та Міністерства юстиції України.

Білий дім поки не надав подробиць щодо змісту переговорів.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагає, щоб Україна повернула США мільярди за військову допомогу.

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