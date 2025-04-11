Украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по полезным ископаемым

Украина и США возобновляют переговоры о полезных ископаемых.

Фото: censor.net

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Украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению о природных ресурсах Украины, сообщает The New York Times.

Переговоры, которые начнутся в пятницу, продлятся два дня и будут носить технический характер. Ожидается, что в них не будут участвовать высокопоставленные чиновники.

Делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка, а также в ее состав входят представители Министерства экономики и Министерства юстиции Украины.

Белый дом пока не предоставил подробностей относительно содержания переговоров.

Напомним, Дональд Трамп требует, чтобы Украина вернула США миллиарды за военную помощь.

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