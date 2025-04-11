Google уволил сотни сотрудников в подразделении Android, Chrome и Pixel

Google проводит новые сокращения в подразделении Platform & Devices в рамках оптимизации структуры.

Фото: censor.net

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Компания Google осуществила новые сокращения в подразделении Platform & Devices, занимающемся разработкой операционной системы Android, браузера Chrome и смартфонов Pixel, сообщает Reuters.

Эти увольнения стали частью более широкой стратегии, включающей оптимизацию структуры компании. Ранее, в конце января 2025 года, Google предложила работникам этого подразделения уволиться по собственному желанию и получить выходное пособие.

Представитель Google пояснил, что после объединения команд платформ и устройств в 2024 году компания стремилась стать более гибкой и эффективной, что и включает необходимость сокращения некоторых должностей.

В феврале 2025 года Google также предложила программу добровольного увольнения сотрудникам отдела человеческих ресурсов и провела сокращение в облачном подразделении. Целью этих мер является сокращение расходов с последующими инвестициями в развитие искусственного интеллекта.

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