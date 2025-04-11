Google звільнив сотні працівників у підрозділі Android, Chrome і Pixel

Google проводить нові скорочення в підрозділі Platform & Devices у рамках оптимізації структури.

Фото: censor.net

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Компанія Google здійснила нові скорочення в підрозділі Platform & Devices, що займається розробкою операційної системи Android, браузера Chrome та смартфонів Pixel, повідомляє Reuters.

Ці звільнення стали частиною більш широкої стратегії, що включає оптимізацію структури компанії. Раніше, в кінці січня 2025 року, Google запропонувала працівникам цього підрозділу звільнитися за власним бажанням і отримати вихідну допомогу.

Речник Google пояснив, що після об'єднання команд платформ і пристроїв у 2024 році компанія прагнула стати більш гнучкою та ефективною, що й включає необхідність скорочення деяких посад.

У лютому 2025 року Google також запропонувала програму добровільного звільнення співробітникам відділу людських ресурсів і провела скорочення в хмарному підрозділі. Метою цих заходів є скорочення витрат з подальшими інвестиціями у розвиток штучного інтелекту.

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